Controlli sulla movida a Catania: scoperta una sala giochi abusiva

Sanzioni e verifiche nel centro cittadino

CATANIA – Controlli sulla movida nel centro di Catania: come si apprende da un comunicato della Questura di Catania, nel fine settimana alcuni dispositivi di sicurezza sono stati realizzati nell’area di piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe da agenti della Questura di Catania e della Polizia Stradale, da militari della Guardia di Finanza e da pattuglie della Polizia Locale, con il supporto operativo di operatori della Polizia Scientifica e di unità di rinforzo del X Reparto Mobile, coordinati da un Funzionario della Polizia di Stato.

In piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato invece militari dell’Arma dei Carabinieri. In entrambe le zone, gli operatori hanno effettuato un’attenta attività di osservazione sulle persone in transito o in stazionamento all’interno delle aree pedonali, al fine di prevenire comportamenti eccessivi, di disturbo e comunque improntati all’illegalità.

I controlli sulla movida a Catania

Nel corso dei servizi, nella zona del Teatro Massimo, sono state identificate 21 persone di cui 4 con precedenti penali e controllati diversi veicoli, con la contestazione di 6 infrazioni di norme del Codice della Strada, 2 fermi amministrativi di motoveicoli. È stato inoltre effettuato un controllo amministrativo ad un pub della zona dove all’interno si trovavano clienti con pregiudizi di polizia.

Nelle aree in cui hanno operato i militari dell’Arma dei Carabinieri, impegnati nel prevenire e colpire i fenomeni di criminalità comune, che lo smercio di droga tra i giovani e la guida sotto in stato d’ebbrezza, sono state impiegate 3 pattuglie della Compagnia di Piazza Dante, e sono state controllate 41 persone, tra fruitori della movida ed utenti della strada e 21 veicoli; contestate, inoltre, 7 sanzioni al codice della strada di cui 1 per mancata assicurazione con sequestro amministrativo del veicolo, 1 omessa ripetuta revisione, 2 per sosta in mezzo alla carreggiata e 3 per sosta sul marciapiedi, con importo complessivo di 2 mila euro.

Sono stati inoltre effettuati 11 controlli volti a prevenire la guida sotto l’effetto dell’alcol, con l’utilizzo dell’etilometro. Un parcheggiatore abusivo 33enne è stato sanzionato mentre esercitava l’attività in una strada limitrofa al Castel Ursino, al quale venivano sequestrate monete per 23 euro provento dell’attività illecita.

I militari dell’ Arma hanno eseguito 3 perquisizioni personali alla ricerca di stupefacenti, di cui una con esito positivo, poiché un 48enne è stato sorpreso alla guida in possesso di uno “spinello”. Oltre alla segnalazione alla Prefettura, è scattato il ritiro della patente di guida come previsto dalle vigenti normative in materia di stupefacenti.

La sala giochi abusiva

Nel corso dei servizi, gli Agenti della Polizia di Stato della Squadra Amministrativa della Questura hanno svolto degli accertamenti sul fenomeno del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine e, a seguito di un’attività info investigativa, hanno scoperto una sala giochi abusiva. Dopo aver effettuato un appostamento i poliziotti sono riusciti a entrare in un immobile in cui hanno trovato 16 apparecchi elettronici da gioco del genere vietato e 8 avventori intenti a giocare.

Gli apparecchi elettronici da gioco sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e nei confronti della responsabile sono stati elevati 33 verbali di illecito amministrativo per un ammontare di 177 mila euro.