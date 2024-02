Controlli a Paternò, sequestri di droga e multe per auto e moto

Le verifiche sulla sicurezza della circolazione stradale

CATANIA – Controlli a Paternò: i Carabinieri della compagnia di Paternò hanno effettuato servizi preventivi disposti dal Comando Provinciale. L’obiettivo, si legge in un comunicato dello stesso Comando, è di contrastare lo spaccio di stupefacenti e garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

I servizi hanno avuto luogo in particolare in Corso del Popolo a Paternò, una zona in cui recentemente diversi cittadini hanno segnalato numerosi giovani alla guida di motoveicoli che invadono la pista ciclabile.

Al termine di diverse perquisizioni personali e veicolari i Carabinieri hanno scoperto 3 giovanissimi con addosso alcune dosi di marijuana, per un peso complessivo di 8 grammi. Oltre al recupero di droga, i Carabinieri li hanno quindi segnalati quali assuntori alla Prefettura.

I controlli a Paternò sul codice della strada

In una ulteriore fase del servizio, i militari si sono poi concentrati sui controlli su strada, fermando 37 veicoli e identificando 62 persone. Nel corso delle verifiche sono state accertate 14 violazioni al codice della strada, con sanzioni per un importo complessivo di circa 5 mila euro, soprattutto per guida senza assicurazione obbligatoria, senza revisione periodica o, nel caso dei motociclisti, per avere circolato senza casco.

I Carabinieri hanno poi sottoposto 2 veicoli a sequestro e fermo amministrativo, ritirato 3 documenti di guida e circolazione, e decurtato 18 punti dalle patenti di guida