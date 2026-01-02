Contromano in autostrada, si schianta con quattro auto: ubriaca arrestata al casello

36enne fa un inversione a U sull'A14 e urta quattro macchine

Una donna di 36 anni è stata arrestata dalla polizia stradale nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre dopo aver percorso contromano alcuni chilometri dell’autostrada A14, nei pressi del casello di Mosciano Sant’Angelo/Giulianova, in Abruzzo, provocando diversi urti con veicoli in transito.

Secondo la ricostruzione degli agenti, la conducente si era inizialmente fermata in una piazzola di sosta. Successivamente, una volta entrata al casello di Mosciano Sant’Angelo/Giulianova, ha effettuato un’inversione di marcia, immettendosi sulla carreggiata in senso opposto.

Contromano in autostrada, chi ha lanciato l’allarme

Durante la corsa contromano ha urtato quattro auto che procedevano regolarmente in direzione Roseto degli Abruzzi.

L’allarme è scattato grazie alle segnalazioni di numerosi automobilisti, alcuni dei quali sono riusciti a evitare l’impatto all’ultimo momento. La polizia stradale è intervenuta bloccando il veicolo all’uscita di Mosciano Sant’Angelo/Giulianova, ponendo fine alla marcia pericolosa.

La donna è risultata positiva all’alcol test

Sottoposta ai controlli, la donna è risultata positiva all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 2,53 grammi per litro, ben oltre il limite di 0,5 g/l previsto dalla normativa vigente, soglia oltre la quale scattano sanzioni amministrative e penali.

Per questo motivo è stata arrestata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’episodio ha provocato forti rallentamenti alla circolazione.

