La convention di Sud chiama Nord, oltre mille al San Paolo Palace

E Lo Giudice risponde a Di Paola

PALERMO – In una sala gremita da circa 1.200 persone ha preso il via, al San Paolo Palace di Palermo, l’assemblea costituente de ‘La Sicilia che vorrei’, il movimento politico fondato dal sindaco di Taormina e deputato all’Ars Cateno De Luca.

Lo Stato maggiore di Sud chiama Nord

Presente in sala lo Stato maggiore di Sud chiama Nord, con in testa il leader e i deputati regionali Matteo Sciotto e Giuseppe Lombardo, oltre alla presidente Laura Castelli e al coordinatore regionale Danilo Lo Giudice. Ospiti i rappresentanti dei partiti del centrodestra e del centrosinistra, con l’eccezione della Lega e del Partito democratico che non hanno risposto all’invito di Sud chiama Nord.

Lo Giudice, nei suoi saluti iniziali, ha acceso subito il dibattito rispondendo alle dichiarazioni fatte dal coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola, presente in sala. Pochi giorni fa Di Paola, in una intervista a LiveSicilia, pur riconoscendo le “doti da amministratore” di De Luca, aveva evidenziato cheil sindaco di Taormina “non potrà comunque essere collante della coalizione” progressista.

“Rispettiamo e apprezziamo le considerazioni di tutti – ha affermato Lo Giudice – ma all’amico Di Paola dico: un ragionamento di coalizione prevede un lavoro comune di sintesi e riflessione sulle regole dello stare insieme. Se partiamo così non partiamo sicuramente bene”.

I presenti al San Paolo Palace

Questi i rappresentanti dei partiti presenti al San Paolo Palace: Carmelo Pace (capogruppo Dc all’Ars); Stefano Cirillo (segretario regionale Dc); Giorgio Assenza (capogruppo FdI all’Ars); Marianna Caronia (deputata regionale Noi Moderati); Marcello Caruso (coordinatore regionale Forza Italia); Nuccio Di Paola (coordinatore regionale M5s); Nino Oddo (segretario regionale Psi).