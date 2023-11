Coppa Davis, sabato Italia-Serbia: il programma e dove vederla in tv

A pochi giorni dalle Atp Finals si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic

MALAGA – Sarà ancora sfida a Nole Djokovic. Sarà la Serbia, che ha vinto la sfida con la Gran Bretagna, l’avversaria dell’Italia di Filippo Volandri nella semifinale di Coppa Davis che si giocherà sabato all’ora di pranzo sul veloce di Malaga.

Gli azzurri, che hanno battuto nel turno precedente l’Olanda grazie al doppio decisivo giocato in maniera magistrale da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, scenderanno in campo sabato 25 novembre, inizio alle ore 12, al ‘Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena’ di Malaga, in Spagna.

Il match tra gli azzurri di Sinner e la nazionale serba guidata da Djokovic, sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. In chiaro sarà invece visibile in diretta tv su RaiDue e in streaming su RaiPlay.

Il capitano azzurro, Filippo Volandri, ha a disposizione Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli.