Coppa degli Assi, taglio del nastro al campo ostacoli per la 38° edizione

Iniziate le competizioni che si concluderanno domenica 3 dicembre

PALERMO – La 59° edizione degli Internazionali di Sicilia, la 5° Fiera Mediterranea del Cavallo e la 38° edizione della Coppa degli Assi sono state inaugurate questa mattina al campo ostacoli del Parco della Favorita di Palermo, alla presenza del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, del vicesindaco Carolina Varchi e del capo di Gabinetto dell’Assessorato allo sport turismo e spettacolo, Daniela Segreto.

Una sinergia tra Regione Siciliana e Comune di Palermo che ha permesso il ritorno di una manifestazione importante nella parte occidentale della Sicilia che mancava da anni. Il programma sarà completato con la 38° Coppa degli Assi da giovedì 30 a domenica 3 dicembre.

Le competizione sono iniziate alle ore alle 8 con le prime due gare “Tour Giovani” cavalli di 5 anni (con montepremi da €500,00) che ha visto al primo posto l’amazzone italiana Elisabetta Vacirca con il cavallo “Chaccomo Z”, per la seconda, invece, sul podio più alto il cavaliere Giuseppe Carrabotta insieme al cavallo “Meraviglia del Castello” per il “Tour Giovani”, gara specifica con cavalli di 6 anni di età (con premio finale da €700,00).

La manifestazione, inaugurata oggi, non è rivolta solo agli appassionati di equitazione ma attira anche il grande pubblico per le altre competizioni, esibizioni e spettacoli che hanno i cavalli come protagonisti. Sono previste diverse attività e rassegne tra convegni: gare western, pony games, endurace, ma anche momenti di intrattenimento con esibizioni musicali.

Il programma della prima giornata, venerdì 24, si articolerà soprattutto presso il Campo intitolato a Giuseppe Di Matteo, barbaramente trucidato dalla mafia, proprio perché rivolgendosi i contenuti soprattutto ai bambini ed agli studenti si vuole ricordare o rendere nota la triste storia della piccola ed innocente vittima che era un appassionato di equitazione.

Schifani: “Grandissimo evento”

“Dopo più di dieci anni torna a Palermo la Coppa degli Assi, un grandissimo evento che coinvolgerà tanti atleti internazionali e tanti ragazzi che potranno visitare tanti animali di specie siciliana – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani -. Una regione che ha puntato su questa iniziativa investendo un milione di euro”.

Lagalla: “Riapertura importante”

“Una riapertura importante – ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – più che significativa dopo un lungo periodo di stasi e di fermo funzionale e strutturale del campo ostacoli de La Favorita che oggi, grazie all’azione congiunta delle istituzioni in particolare della Regione Siciliana e del comune di Palermo, riapre i battenti e lo fa ripristinando la funzionalità dell’impianto ma anche riaprendo ai momenti agonistici in collaborazione con Fiera Cavalli Verona”.