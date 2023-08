Coppa Italia, Cagliari-Palermo 0-0: al via la ripresa – LIVE

La diretta testuale del match tra i rossoblù e i rosanero

4' DI LETTURA

Esordio stagionale per il Palermo di Eugenio Corini. La compagine rosanero guidata dal tecnico di Bagnolo Mella scende in campo alla “Unipol Domus” per affrontare il Cagliari dell’allenatore Claudio Ranieri. La sfida è valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia e mette davanti due squadre con obiettivi e ambizioni diverse.

I sardi, neopromossi in Serie A dopo aver vinto la finale play-off dell’ultimo campionato cadetto contro il Bari, ci tengono a fare bene davanti il proprio pubblico alla prima uscita in stagione. I rosanero, invece, puntano a essere protagonisti nella Serie B 2023/2024 ormai alle porte e hanno già messo in evidenza da tempo il loro obiettivo: tornare nel massimo campionato italiano. Lo stadio di Cagliari ha risposto positivamente al “Derby delle Isole”, con tantissimi tifosi rossoblù presenti per assistere alla partita di Coppa Italia.

Conferme nel modulo scelto da mister Corini per il suo Palermo targato City Football Group. Deciso ancora il 4-3-3 che farà da guida tattica ai rosa, probabilmente, per tutta la stagione. Tra i pali va Pigliacelli, con la linea difensiva davanti all’estremo difensore del Palermo composta da Mateju, Lucioni, Marconi e Ceccaroni. Cabina di regia affidata a Stulac, affiancato dai giovani talenti Vasic e Gomes. Tridente offensivo, infine, che vede protagonisti dal primo minuto Insigne, Brunori e Di Mariano.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 21:15. Le squadre scendono in campo per i soliti saluti di rito. Padroni di casa in maglia rossoblù, Palermo invece con la terza maglia da gara: primo pallone affidato proprio ai rosanero. L’arbitro fischia, inizia Cagliari-Palermo. La prima occasione del match è della squadra di Corini: Di Mariano vede in area Brunori che, per liberarsi della marcatura avversaria spalle alla porta, cambia direzione con un colpo di tacco e calcia subito in porta. Radunovic non si fa trovare impreparato e respinge la conclusione. Partenza sprint nei primi 15 minuti di gioco alla “Unipol Domus”, ritmi alti per entrambe le squadre alla ricerca del gol del vantaggio. Al 16′ Oristanio aggredisce una palla non spazzata bene dalla difesa rosanero e calcia in porta dal limite dell’area, la sua conclusione finisce di poco alto sopra la traversa. Cinque minuti dopo c’è un check del VAR per un tocco di mano di Mateju in area di rigore dopo un colpo di testa di Azzi. On field review per Marinelli, il direttore di gara del match: dopo aver rivisto le immagini, l’arbitro assegna il calcio di rigore per il Cagliari. Sul dischetto va Pavoletti, che calcia con il destro e si fa ipnotizzare da Pigliacelli che para il penalty! Il risultato resta in parità.

Al 25′ cooling break di alcuni istanti per far rinfrescare i calciatori in campo. Nei minuti a seguire i ritmi si abbassano ed entrambe le squadre cercano di gestire con più pazienza il pallone tra i piedi. Al minuto 40 Stulac tenta la conclusione in porta su calcio di punizione dalla lunga distanza, para Radunovic senza difficoltà. Dopo due giri di lancette si ferma il gioco per soccorrere Lucioni: Pavoletti stacca di testa e allarga le braccia per prendere posizione colpendo il volto di Lucioni, che si taglia poco sopra l’occhio destro. Il gioco riprende al 44′ e Lucioni sta bene, infatti alcuni istanti dopo rientra in campo. Intanto i minuti di recupero saranno ben sei: nel primo di questi, Gomes tenta la conclusione potente con il destro, il portiere del Cagliari però è ancora una volta attento. Al 49′ Vasic si inserisce in maniera perfetta in area, Stulac lo vede e lo serve con un pallone alto e preciso: il numero 20 dei rosa colpisce al volo la sfera ma per l’ennesima volta trova la risposta di Radunovic. Poco dopo termina l’extra time e finisce il primo tempo del match.

SECONDO TEMPO

Le squadre tornano sul terreno di gioco, inizia la ripresa del match alla “Unipol Domus” di Cagliari. Il secondo tempo prende lo stesso copione del primo, con la gara si accende a tratti. Al 56′ è Vasic ancora pericoloso con un colpo di testa dopo un buon inserimento nell’area di rigore avversaria. Dopo due giri di lancette arrivano i primi cambi: Ranieri manda in campo Luvumbo e Deiola che prendono il posto di Azzi e Nandez. Il Cagliari alza il ritmo e nei primi minuti dopo le sostituzioni inizia a rendersi pericoloso in avanti. Al 64′ anche Corini fa un cambio, entra Saric che va a sostituire Stulac.

Articolo in aggiornamento

IL TABELLINO

CAGLIARI: 1 Radunovic, 4 Dossena, 8 Nandez (dal 58′ Deiola), 19 Oristanio, 25 Sulemana, 27 Augello, 28 Zappa, 29 Makoumbou, 30 Pavoletti (cap.), 33 Obert, 37 Azzi (dal 58′ Luvumbo). A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 10 Viola,14 Deiola, 15 Altare, 21 Jankto, 23 Lella, 24 Capradossi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo. Allenatore: Ranieri.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac (dal 64′ Saric), 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 11 Insigne, 15 Marconi, 20 Vasic, 32 Ceccaroni, 37 Mateju. A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 7 Mancuso, 8 Segre, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 23 Saric, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente. Allenatore: Corini.

Arbitro: Marinelli (Tivoli). Assistenti: Massara (Reggio Calabria) – Catallo (Frosinone). Quarto Ufficiale: Cherchi (Carbonia). VAR: Nasca (Bari). AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Gomes, Oristanio.