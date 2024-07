Palermo, in Coppa Italia c’è il Parma: data, orario e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in chiaro

Venerdì 9 agosto prenderanno il via i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, che saranno trasmessi in esclusiva sui canali Mediaset (così come l’intera competizione).

Il tabellone completo della Coppa Italia 2024/2025

Sedici partite in quattro giorni, tutte in diretta in chiaro, tra Italia 1 e Canale 20, oltre alla consueta diretta streaming su Sportmediaset.it.

Il Palermo guidato da Alessio Dionisi farà il suo esordio ufficiale nella stagione 2024/2025 proprio in Coppa Italia. I rosanero saranno in campo al “Tardini” contro il Parma domenica 11 agosto, con calcio d’inizio alle ore 18.30. In caso di passaggio del turno, ai sedicesimi di finale ci sarà la vincente di Napoli-Modena.