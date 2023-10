Coppa Italia, stasera al Massimino si gioca Catania-Messina

Trasferta vietata agli ospiti

CATANIA – Si gioca questa sera al Massimino, fischio d’inizio fissato per le ore 20.45, il primo turno di Coppa Italia in Serie C in un match che mette davanti Catania e Messina.

L’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha confermato il divieto di trasferta, per cui il Settore Ospiti resterà chiuso al pubblico.

Le possibili formazioni

Tra tentazione turn over e squalifiche da scontare in campionato (vedi Bocic per i rossoazzurri), ecco quelle che potrebbero essere le possibili formazioni in campo questa sera:

CATANIA (4-3-3): Bethers; Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Quaini, Rocca; Chiricò, Di Carmine, Bocic

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Lia, Ferrara, Ortisi, Manetta; Firenze, Frisenna, Scafetta; Plescia, Emmausso, Ragusa

Anche i diritti della Coppa Italia di Serie C sono stati aggiudicati da Sky che, però, potrebbe trasmettere le relative partite solo a partire dagli Ottavi di finale. Pertanto, al momento non è prevista alcuna diretta tv o streaming della sfida del Massimino.

I biglietti

Questa mattina, mercoledì 4 ottobre, i botteghini in Piazza Spedini saranno attivi dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 17 per la prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara.

