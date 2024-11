Coppa, manita del Trapani ad un Catania imbottito di giovani: 5-0

I granata conquistano l'accesso ai Quarti di finale

CATANIA – Tutto facile per il Trapani contro un Catania imbottito di giovani. Finisce 5-0 per i granata. Tra i rossoazzurri, i soli “veterani” Adamonis, Quaini, Montalto e Luperini in campo sin dall’inizio al cospetto di un avversario che ha subito ipotecato la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia con due gol realizzati (ed altrettanti sfiorati nel primo tempo). Ed altre tre marcature ospiti nella ripresa in un match praticamente senza storia.

Catania-Trapani

A sbloccare il punteggio è stato Carraro che, direttamente su punizione dalla distanza, ha spedito il pallone all’incrocio dei pali. Poi Marino e Karic hanno sfiorato il raddoppio prima che Gelli ha colpito entrambi i pali della porta etnea e Celiento ha trovato il raddoppio con un colpo di testa in tuffo facile facile e scaturito su un cross da calcio d’angolo banalmente causato dall’incerto Adamonis.

Il Catania ha timidamente tentato qualche sortita in avanti ma Montalto e Luperini non hanno sfruttato le opportunità.

Nella ripresa, malgrado le sostituzioni, troppo netta la differenza di valori in campo tra i volenterosi giovanotti rossazzurri ed i più esperti calciatori granata. Inevitabile, così, la goleada ospite confezionata dalle conclusioni vincenti di Karic prima e Spini poi con Quaini, invece, abile a sventare sulla linea la conclusione a botta sicura di Kanoute. Che si è, poi, rifatto in extremis segnando il quinto gol.

Encomiabile l’incitamento incessante dei tifosi rossazzurri che, nei minuti finali, hanno anche sperato nel simbolico gol della bandiera ma Ujkaj si è opposto con bravura ai tentativi di D’Emilio e Montalto.

Il rotondo e scontato successo consente al Trapani di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia di serie C mentre il Catania archivia in anticipo la competizione tricolore (che attualmente detiene) e si concentra sulla Cavese, prossimo avversario in campionato, sabato prossimo, al “Massimino”.

Tabellino

CATANIA – TRAPANI 0 – 5

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Adamonis, Allegra, Quaini (k), Sechi, Bonaccorso (dal 21°s.t. Raimo), Luperini (dal 21°s.t. Jimenez), Forti, Ciniero (dal 21°s.t. Carpani), Privitera (dal 10°s.t. Corallo), Popovic (dal 10°s.t. D’Emilio), Montalto.

A disposizione: Bethers, Butano, Di Gennaro, Castellini, Verna, Anastasio, Stoppa, Coriolano, Inglese, D’Andrea.

Allenatore: Mimmo Toscano.

TRAPANI (3-5-2) – Ujkaj, Celiento, Galli, Silvestri (k) (dall’11°s.t. Sabatino), Spini, Karic (dal 26°s.t. Sciortino), Carraro, Marino (dal 36°s.t. Crimi), Martina (dall’11°s.t. Benedetti), Fall (dall’11°s.t. Bifulco), Kanoute.

A disposizione: Seculin, Malomo, Ciotti, Carriero.

Allenatore: Sasà Aronica.

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Giacomo Bianchi (Pistoia) e Carmine De Vito (Napoli).

Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina).

Reti: 8° p.t. Carraro (TP); 31°s.t. Celiento (TP); 8°s.t. Karic (TP); 24° s.t. Spini (TP); 45°s.t. Kanoute (TP).

Indisponibili: Celli, Ierardi,Sturaro, Di Tacchio, Lunetta, Gega (CT).

Diffidati: Anastasio, Di Gennaro, Ierardi, Toscano (all. CT); Crimi, Karic (TP).

Ammoniti: Quaini (CT);Allegra (CT); Carraro (TP).

Spettatori: 6.590

Cronaca

Primo tempo (0-2)

8° Trapani in vantaggio: Carraro spedisce il pallone direttamente in porta su punizione dal limite causata da un’ingenuità di Luperini: 0-1 !

9° Marino fallisce il raddoppio ospite deviando a lato, da centro area, sul cross di Kanoute;

18°gran botta al volo di Karic che impegna Adamonis in una difficile deviazione in tuffo;

19° Gelli colpisce di testa ed il pallone sbatte prima sul un palo e poi sull’altro… prima che Adamonis lo riagguanti!

20° Montalto anticipa il portiere avversario in uscita ma il pallone finisce fuori di pochissimo!

24° Adamonis devia in corner il diagonale di Martina;

31° raddoppio del Trapani: Celiento devia facilmente, di testa, in rete un cross dalla destra: 0-2 !

34° Celiento conclude sul fondo;

43° Luperini viene anticipato d’un soffio proprio ad un passo dalla linea di porta avversaria;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° Adamonis blocca il pallone in presa aerea sul colpo di testa di Fall;

Il primo tempo premia in Trapani contro il “giovane” Catania.

Secondo tempo (0-5)

3° Kanoute supera Adamonis in uscita ma Quaini gli nega il gol salvando sulla linea!

8° sul cross di Martina… Karic, al volo, spedisce in porta il pallone del terzo gol ospite: 0-3 !

10° nel Catania, Corallo e D’Emilio subentrano a Privitera e Popovic;

11° nel Trapani, Benedetti, Sabatino e Bifulco rilevano Martina, Silvestri e Fall;

21° nel Catania, Bonaccorso, Luperini e Ciniero sostituiscono Raimo, Jimenez e Carpani;

24° quarto gol del Trapani: Spini approfitta di un errato disimpegno della retroguardia avversaria e spedisce in rete il pallone dello 0-4 !

26° nel Trapani, Sciortino rileva Karic;

35° D’Emilio vicino al gol della bandiera etneo al culmine di una ripartenza ma la sua conclusione viene deviata a mano aperta da Ujkaj;

36° nel Trapani, l’acciaccato Marino lascia il posto a Crimi;

37° colpo di testa di Montalto… alzato in angolo da Ujkaj;

45° Kanoute, in posizione dubbia, spedisce all’angolino il pallone del definitivo 0-5 !

48° dopo 3 minuti di recupero… la Coppa Italia va in archivio per il Catania. Trapani promosso ai “quarti”.

[Foto Catania Fc]