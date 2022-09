Corini: “Abbiamo giocato bene, peccato aver fatto solo un gol”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo al termine dell'allenamento congiunto contro il Nottingham Forest

1' DI LETTURA

PALERMO – L’allenatore del Palermo Eugenio Corini, al termine dell’allenamento congiunto contro il Nottingham Forest, ha commentato la vittoria dei suoi all’Academy Stadium e ha espresso le sue considerazioni in merito ai giorni di ritiro trascorsi all’Etihad Campus di Manchester.

“E’ stata una partita fatta bene – ha affermato l’allenatore rosanero – con grande intensità, grande impegno e un bell’atteggiamento. Il Nottingham Forest Under 23 è una squadra fisica, intensa e ha ricalcato un po’ quella che sarà la nostra prossima partita contro il Sudtirol. Sono contento, nonostante il carico di lavoro dei giorni precedenti la squadra è stata fluida, intensa e ha provato le cose su cui abbiamo lavorato. Siamo stati spesso pericolosi, peccato aver segnato solo un gol”.

“Penso che abbiamo creato tanto – ha continuato il tecnico di Bagnolo Mella in relazione alla fase offensiva del Palermo – siamo andati tante volte davanti la porta e questa è la premessa fondamentale. Sulla finalizzazione ci dobbiamo lavorare ma l’importante è portare la palla lì, calciare in porta, l’abbiamo fatto spesso oggi e da questo punto di vista sono contento perché c’è stata una crescita.

“Andiamo a casa con la consapevolezza che il City Group crede molto nel Palermo – continua Corini in merito all’esperienza di Manchester – ce l’ha fatto capire per come ci hanno accolto e trattato e questa per me è una bellissima notizia. Vado a casa con la consapevolezza che i miei giocatori lavorano con grande intensità, cosa che avevo visto già a Palermo ma hanno voglia di consolidare un gruppo coeso, che deve affrontare le varie difficoltà che avremo dentro la partita e che dovremo superare insieme. La sensazione – conclude l’allenatore del Palermo – è di avere creato una base importante su cui costruire il nostro campionato per le prossime trentadue partite”.