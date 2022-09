Palermo, Corini: “Ambizioni per la stagione? Per noi è l’anno 0”

"L'Etihad Campus è straordinario. Vogliamo creare una grande identità e consolidarci in Serie B"

All’Etihad Campus di Manchester è presente un piccolo studio televisivo. All’interno di questo studio, è stato ospitato il tecnico del Palermo Eugenio Corini durante il mini ritiro svolto dai rosanero in Inghilterra. La clip è stata pubblicata sull’app ufficiale del club di viale del Fante e queste sono le parole rilasciate dal tecnico del Palermo durante l’intervista: “Un’esperienza bellissima, il centro sportivo è davvero straordinario, perfetto per una squadra di calcio. Abbiamo sfruttato l’ospitalità del Manchester City e ringraziamo il City Group per questa opportunità. È una stagione importante per noi e per me è gratificante essere l’allenatore del Palermo. È un anno zero per noi, un progetto che sta iniziando e l’ambizione è quella di creare una grande identità e di consolidarci in una categoria difficile come la Serie B. Vogliamo costruire un futuro migliore con l’ambizione di portare il Palermo di nuovo in Serie A”.

“Gomes è un ragazzo veramente straordinario, siamo molto felici di averlo con noi – prosegue Corini durante l’intervista -. È un giocatore qualitativo, molto intelligente. Quando fa domande sono sempre pertinenti, lui vuole crescere. Serie B e Premier League sono due campionati molto differenti, la Premier è al top dei campionati mondiali. La Serie B si può avvicinare a livello di intensità e di contrasto, ma il livello dei giocatori è diverso. Ci aspettiamo di diventare una squadra più forte e migliore, per vedere alla fine dell’anno dove siamo arrivati e per portare la squadra a un livello diverso nell’anno successivo”.