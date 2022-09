Corini: “Non sovraccarichiamo questo Frosinone-Palermo”

"Il ritiro l'ho chiesto io. Anche il nostro centro sportivo sarà molto molto bello"

PALERMO – In attesa del mini-ritiro a Manchester alla casa madre durante la sosta per le nazionali, il Palermo si appresta ad affrontare l’ultima sfida di un tour de Force impegnativo sul piano fisico e tattico. L’allenatore dei rosa Eugenio Corini, in conferenza stampa, ha parlato dell’importanza della sfida dello “Stirpe” contro il Frosinone per consolidare il percorso di crescita e in virtù di una ferita rimasta aperta nel cuore del tifo rosanero.

“E’ una partita importante, con il Genoa c’è stata una reazione. Abbiamo tracciato una linea che deve accompagnarci, i miglioramenti sono ancora tanti da fare ma la voglia di combattere ha fatto la differenza. Abbiamo messo la base per costruire il nostro percorso, mi aspetto contro il Frosinone questo approccio e durante le settimane andremo ad aggiungere tasselli nuovi sul piano fisico e tattico”.

“Con Fabio (Grosso, ndr) abbiamo condiviso quel Palermo straordinario – prosegue Corini -. Ricordo il suo primo allenamento a Palermo, erano in settemila a vedere un’amichevole ed era emozionantissimo. Da Palermo è iniziata per lui una carriera straordinaria, si è meritato tutto quello che ha avuto e ora è diventato un ottimo allenatore. E’ sempre un piacere incontrarlo”.

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO

Il tecnico dei rosanero si è soffermato del percorso ideale della sua squadra: “Il lavoro settimanale deve portare miglioramento e voglio vederlo, poi c’è la capacita di saper leggere le partite. La partita di Reggio mi è servita per far vedere determinate situazioni e lasciare il segno per poter lavorare. Il punto di partenza contro il Genoa deve essere accompagnato adesso dal consolidamento dei miglioramenti. Non si possono fare passi indietro, voglio miglioramenti continui nonostante siamo consci della difficolta di questo campionato”.

“Siamo agli albori di un progetto tattico, intravedo delle cose che ho visto in alcuni frangenti a Reggio Calabria e ho rivisto contro il Genoa. E’ un lavoro continuo, il livello va alzato ogni giorno portandolo al massimo e sempre più in alto. Frosinone è un primo step, vogliamo chiudere un percorso di settimana tipo al meglio per poi lavorare, in queste settimane, per consolidare i miglioramenti”, spiega l’allenatore.

RITIRO A MANCHESTER

Dal 20 al 24 settembre il Palermo sarà ospite del City Football Group all’Etihad Campus di Manchester, il quartier generale del Manchester City. Eugenio Corini, durante la conferenza, ha ammesso: “Ho chiesto tre settimane fa di fare un mini ritiro per lavorare meglio e consolidare i rapporti umani, ringrazio la proprietà per poter andare a Manchester in una struttura fantastica. Tutti gli allenatori vorrebbero lavorare in campi bellissimi e strutture straordinarie, per questo non possiamo che ringraziare la società”.

“Sono arrivato e dopo tre ore giocavamo contro il Perugia, è stato una full immersion totale tra campo e mercato fatto in una certa maniera. Abbiamo lavorato su più fronti e sono arrivati 14-15 giocatori nuovi, ho chiesto di poter lavorare in un contesto esterno alla città vivendo una sorta di mini ritiro, potendo anche avere colloqui singoli con i giocatori per conoscere bene i ragazzi – prosegue Corini -. In un ritiro posso sviluppare tante cose e avere parametri oggettivi per capire le condizioni dei giocatori”.

“La società sta lavorando per fare il nostro centro sportivo, sarà molto bello e una struttura adeguata ad una squadra professionistica e sarà per il Palermo è un grande motivo di crescita. Avere i giovani accanto ai grandi è un modo per farli crescere, Manchester può darci tanti spunti per come orientare il nostro futuro centro sportivo”.

SUL FROSINONE E SUI SINGOLI

“La linea difensiva sta crescendo, si sta creando una competizione interna che fa bene. So di avere alternative importanti, cercherò di scegliere di volta in volta le soluzioni migliori tenendo anche conto delle condizioni dei giocatori”.

In vista della sfida di sabato contro il Frosinone, a distanza di quattro anni dall’ultima volta al “Benito Stirpe” per il Palermo, Corini ha detto la sua: “Ho capito che la città tiene tanto a questa partita, ma certe cose non vanno sovraccaricate. Tutte le partite sono importanti e vanno preparato al meglio. Se potremo festeggiare, in caso di vittoria, qualcosa di più siamo contenti ma non cambia niente a livello di preparazione rispetto alle altre partite”.

Su alcune individualità della sua compagine, infine, Eugenio Corini ha detto: “L’acquisto di Mateju è stato fatto per duttilità e conoscenza reciproca con il giocatore, erano in tanti nuovi e avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a consolidare un atteggiamento, è molto solido e forte nell’uno contro uno. Contro il Genoa ho messo due attaccanti vicini perché potevamo avere il due contro due in determinate situazione e abbiamo creato due palle gol ravvicinate, ho i giocatori per poter cambiare assetto a partita in corso e cambiare le dinamiche degli avversari”.

“Di Mariano sta molto bene – prosegue il mister -, lavora tanto e ha fatto una partita di grande intensità contro il Genoa. Sta crescendo, con il tempo continuerò a migliorare. Crivello fa parte della nostra rosa, alleno tutti in maniera uguale e mi prendo la responsabilità delle scelte tecniche che faccio premettendo che non abbandono mai nessun mio giocatore”.

“Saric è un giocatore completo, l’anno scorso ad Ascoli ha giocato da interno o da trequartista. Sa giocare a calcio, ha forza ma è ancora al 50-60% del suo potenziale per via di un’estate particolare. Mi sono assunto il rischio di farlo giocare dall’inizio, con il tempo può essere un valore aggiunto per la nostra quadra. Gomes è applicassimo, fa tantissime domande e ci darà una mano nel nostro percorso”, ha concluso il tecnico del Palermo.