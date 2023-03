Corini: “Felice di come è andato il ritiro, grazie al Girona”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero al termine del mini-ritiro in terra spagnola

PALERMO – Parola ad Eugenio Corini. L’allenatore rosanero, ai microfoni del sito ufficiale del club, è intervenuto in merito al ritiro di Girona che si appresta a concludersi con uno sguardo già rivolto al prossimo incontro di campionato in casa del Parma.

“E’ stato un ritiro fatto bene – ha esordito Corini – la squadra ha lavorato in maniera intensa. abbiamo sfruttato la possibilità di lavorare in un centro adeguato con un bellissimo campo, sono molto felice di come è andato questo ritiro. Dobbiamo ringraziare il Girona per la splendida accoglienza, ci hanno sostenuto facendo anche qualche allenamento negli stessi orari sempre lavorando con ordine e qualità. Li ringraziamo per la bellissima ospitalità”.

Il tecnico dei rosa ha proseguito parlando della situazione degli infortunati: “Siamo fiduciosi, sono tutte situazioni sotto controllo. Ad inizio settimana avremo le idee più chiare su chi potrà essere recuperabile per Parma, siamo fiduciosi perché sono in netto recupero”.

Un ritiro, quello di Girona, importante non solo per lavorare sul campo ma anche per cementare ancor di più un gruppo sempre più affiatato: “Il ritiro non è solo utile per lavorare sui principi tattici e atletici ma anche per fare in modo che le relazioni tra i ragazzi siano costanti, anche in un contesto diverso dal solito. Il fatto che si trovino insieme per più tempo è importante e lo sarà per consolidare il nostro atteggiamento e lavorare al meglio in questo finale di campionato”.

Uno sguardo, infine, sul prossimo avversario dei rosa ovvero il Parma: “Si torna a lavorare a Palermo con grande fiducia per quello che la squadra ha prodotto fino ad ora, con l’ambizione di poter fare sempre meglio. Abbiamo la consapevolezza di affrontare un avversario forte, di qualità a e che ambisce come noi ad arrivare ai play-off quindi sarà sicuramente una bella sfida e ci prepareremo per affrontarla alla grande. Nella partita di andata l’atteggiamento dei ragazzi era già migliorato, abbiamo fatto una partita molto solida vincendo alla fine sotto un diluvio incredibile con un bellissimo gol di Marconi. Una vittoria voluta e ottenuta tutti insieme, è questo lo sportivo che ci sta contraddistinguendo in questa parte di stagione e che vogliamo portare in campo anche a Parma”.