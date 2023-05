Corleone, tra legalità e lavoro: Confintesa celebra qui il 1 maggio 

Alla manifestazione si parla anche di sindacato e famiglia: con questo spirito, all’evento, partecipano autorità locali e nazionali

1' DI LETTURA

CORLEONE. Un Primo Maggio all’insegna del Lavoro, della Famiglia, della Legalità e del Sindacato. È questo lo spirito con il quale Confintesa celebra il 1° Maggio a Corleone. Alla manifestazione, aperta dal saluto delle autorità e del responsabile della sede di Confintesa a Corleone, Luigi Modesto, partecipano autorità locali e nazionali oltre ai dirigenti di Confintesa.

Ci sono Domenico Amato Segretario Territoriale di Confintesa Palermo, Antonio Russo Segretario Confederale Regionale, Claudia Ratti, Segretaria Generale di Confintesa Funzione Pubblica. In chiusura l’intervento del Presidente di Confintesa Massimo Visconti ed un messaggio video del Segretario Generale Francesco Prudenzano impegnato per alcune iniziative negli Stati Uniti.

“Questo Primo Maggio – dichiara il Presidente Visconti – assume per Confintesa un valore aggiunto in quanto è di queste ore la notizia che la nostra Confederazione è stata riconosciuta tra le maggiormente rappresentative dal Ministero del Lavoro ed inserita nella ricostituendo Assemblea del Cnel. Un risultato che premio lo sforzo di tutti i rappresentanti sindacali e di tutti gli iscritti che quotidianamente lottano per il rispetto e la tutela dei diritti dei lavoratori italiani”.