Covid in Sicilia, nuovi casi e ricoveri ancora in calo

Il bollettino e la mappa delle province

Nuovo contagi Covid ancora in calo in Sicilia. Sono 2.771 i nuovi positivi a fronte di 17.709 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.000. Il tasso di positività sale al 15,6% ieri era al 14,7%.

La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 112.760 con un decremento di 24 casi. I guariti sono 3.054 mentre le vittime sono 14 portano il totale dei decessi a 10.688. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 761, 24 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono 38, due in meno rispetto a ieri.

La mappa per provincia

Questa la mappa dei contagi per provincia: Palermo 711, Catania 599, Messina 312, Siracusa 303, Trapani 332, Ragusa 234, Caltanissetta 199, Agrigento 290, Enna 64.

I contagi in Italia

In Italia sono 40.522 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 43.947. Le vittime sono invece 113, rispetto a ieri 12 in meno.