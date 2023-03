Corsa clandestina di scooter bloccata dall’arrivo dei Carabinieri

La vettura dei Carabinieri danneggiata da un cavallo imbizzarrito

1' DI LETTURA

CATANIA – La strada provinciale che diventa un circuito per una corsa clandestina tra scooter: è successo domenica pomeriggio a Paternò, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno scoperto una gara in contrada Ponte Barca, nei pressi del fiume Simeto. Presenti anche degli spettatori, fuggiti all’arrivo dei militari dell’Arma. Nel corso dell’intervento un’auto dei Carabinieri è stata danneggiata da un cavallo imbizzarrito.

La segnalazione di corsa clandestina

La corsa clandestina è stata scoperta dai Carabinieri grazie a una segnalazione. Passando per la strada provinciale 139, alcuni automobilisti hanno notato circa una ventina di scooter impegnati in una gara nella zona di Ponte Barca che creavano problemi alla circolazione.

L’intervento e l’incidente

All’arrivo della pattuglia di Carabinieri i partecipanti alla gara non autorizzata sono fuggiti dalla zona, insieme a un centinaio di spettatori.

Nel frattempo un cavallo, che stava passando per la stessa strada trainando un calesse, si è imbizzarrito per il caos creato dalle persone che fuggivano ad alta velocità. Il cavallo ha finito per schiantarsi contro l’auto dei Carabinieri, danneggiandola e ferendosi lievemente.

Gli accertamenti

A causa di questo incidente i militari dell’Arma non hanno potuto inseguire e identificare i partecipanti alla gara. I Carabinieri hanno poi accertato che il conducente del calesse non fosse coinvolto nella gara clandestina.

Sull’episodio sono in corso le indagini, per identificare i partecipanti alla corsa clandestina.