Corsa per i lettini a bordo piscina, guardia travolta dagli ospiti dell’hotel

La scena è diventata virale su TikTok

Un addetto alla sicurezza rischia di essere travolto dai vacanzieri che cercano di accaparrarsi i lettini migliori in piscina. Accade allo Spring Bitacora, un hotel a quattro stelle ubicato a Tenerife. I posti più ambiti, ovviamente, sono quelli a bordo piscina.

Una volta aperti i cancelli, gli ospiti dell’albergo accelerano il passo, se non addirittura corrono, per trovare la sistemazione più congeniale. A riprendere la scena, diventata virale su TikTok, sono Liam Pourhana e il suo amico Paul Nygaard, entrambi 34enni.

I due amici si erano presentati ai cancelli alle 6:30

I due ingegneri, provenienti da South Shields, nel Regno Unito, si erano presentati in piscina alle 6:30 del mattino per conquistare la prima fila. Nel filmato finito sui social, alle 8:00 in punto, la guardia apre il cancello e lascia cadere per sbaglio la tessera magnetica.

Nel tentativo di recuperarla, viene quasi calpestata dai turisti ed è costretta a ritirarsi per mettersi al sicuro. Liam Pourhana ha raccontato che le persone in attesa di entrare erano più di cento.

“Dopo aver pagato 5.000 sterline per soggiornare qui, è una barzelletta alzarsi prima di quanto si farebbe per andare al lavoro – ha dichiarato a “Luxury Travel” – Se non ti alzi e non ti metti in coda, non ti danno un lettino”.

“Circa 100 persone si sono precipitate verso i lettini – ha aggiunto – alcuni lanciavano persino gli asciugamani sopra le spalle delle persone per batterli sul tempo. L’addetto alla sicurezza ha fatto cadere la sua tessera e non ha voluto rischiare di finire nella ressa”.

La corsa ai lettini migliori in piscina è un rituale abbastanza diffuso

Ogni estate, in numerosi hotel e resort sparsi per le mete turistiche più ambite, si ripete lo stesso curioso rituale: all’alba, decine di vacanzieri si radunano davanti ai cancelli delle piscine, pronti a scattare al segnale d’apertura per conquistare i posti migliori.

È la cosiddetta “guerra dei lettini”, una gara agguerritissima dove teli da mare e oggetti personali diventano strumenti strategici per prenotare il proprio angolo di sole.

