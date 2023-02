Corso dei Mille, acqua torbida: Amap ferma l’erogazione

Il Comune emana un’ordinanza, ecco dove è vietato bere dal rubinetto

PALERMO – L’allarme era scattato già stamattina, quando i residenti di una porzione di corso dei Mille, a Palermo, hanno visto uscire acqua sporca e maleodorante dai rubinetti: un fenomeno improvviso che ha gettato nel panico decine di famiglie e ha spinto l’Amap a fermare l’erogazione, lasciando a secco una porzione di città. Al momento l’acqua non viene immessa nelle condutture e il Comune, su richiesta dei tecnici della partecipata di via Volturno, ha emanato un’ordinanza per dichiarare non potabile l’acqua erogata nella zona, predisponendo anche un servizio sostitutivo con le autobotti.

Il tratto interessato di corso dei Mille va dall’incrocio con via Amedeo d’Aosta a quello con via Salemi (civici dispari dal 585 al 785e pari dal 582 al 862), ma riguarda anche la parallela via Giuseppe Cirincione (civici dispari dall’1 all’81 e pari dal 2 al 60), il tratto iniziale di via Pianell, via delle Grazie, via Musica d’Orfeo, via Canonico Carella, via Gangitano, cortile Mangione e fondo Gargano, ossia le zone limitrofe a valle e a monte.

Una situazione che ha gettato nello sconforto i residenti che sono rimasti a secco sia perché alcune cisterne condominiali sono ormai vuote, sia per il timore di usare l’acqua anche solo per lavarsi e che diventa ancor più grave in presenza di anziani o bambini. “I tecnici e le maestranze dell’Amap sono già da questa mattina impegnati nella zona per eliminare la causa che ha determinato l’emergenza”, assicura però l’azienda.