 Corte dei Conti: "Criticità nella gestione di Agrigento capitale"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Corte dei Conti: “Criticità nella gestione di Agrigento capitale”

L'analisi dei magistrati contabili
la pronuncia
di
1 min di lettura

PALERMO – La sezione di controllo per la Regione siciliana in 196 pagine di relazione dopo il contraddittorio documentale, completato con il contraddittorio espletato nell’adunanza del 7 ottobre, “conferma integralmente la sussistenza in concreto di tutti i profili di criticità gestionale analiticamente indicati nella bozza di referto” dell’iniziativa Agrigento capitale italiana della cultura.

Corte dei Conti, le criticità

Per la Corte “nessuna delle criticità di sistema individuate nello svolgimento dell’istruttoria può ritenersi inesistente o integralmente superata, poiché non risultano acquisiti né documentati agli atti, elementi e circostanze utili ed idonee a dimostrare il conseguimento degli obiettivi indicati nel dossier di candidatura, con specifico e puntuale riferimento al recepimento e percezione diffusa del valore della leva culturale per la coesione sociale”.

E ancora, continuano i magistrati contabili, “l’integrazione, la creatività, l’innovazione, la crescita, lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo; la visibilità ed attrattività del territorio e del suo patrimonio storico-artistico paesaggistico e monumentale, valorizzato per iniziative di promozione culturale idonee a conferire impulso allo sviluppo sociale, economico e civile del territorio della provincia di Agrigento; l’attivazione di meccanismi virtuosi e di percorsi di valorizzazione del territorio”.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI