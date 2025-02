Cosenza-Palermo, Dionisi: “Il successo esterno ci serviva, testa alla prossima”

Il tecnico: "Vorremmo dare continuità già contro il Brescia"

Dopo quasi cinque mesi il Palermo torna a vincere in trasferta. I rosanero si abbattono ai danni del Cosenza con il risultato finale di 0-3 allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”. L’allenatore dei siciliani Alessio Dionisi, ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante, ha commentato l’incontro.

“È una bella vittoria, anche se sofferta all’inizio. Però queste sono le partite, siamo una squadra di Serie B che gioca in Serie B, fuori casa non vincevamo da un po’ e ci serviva il successo esterno. Adesso dobbiamo preparare bene la settimana per la prossima, non dobbiamo guardarci indietro mai. All’inizio oggi non siamo partiti bene, Audero è stato bravo in un paio di occasioni”.

“La squadra comunque non si è scomposta, ha difeso e abbiamo attaccato con qualità – prosegue Dionisi -. Nella ripresa l’abbiamo fatto con tanta qualità e quindi portiamo a casa un risultato molto positivo. Le difficoltà ci sono dentro una partita e bisogna accettarle, al massimo dovresti fare in modo di non metterti da solo nelle condizioni di soffrire. Il Cosenza voleva quello che volevamo noi e ha fatto di tutto, soprattutto all’inizio. Poi la qualità e i nostri gol hanno cambiato un po’ le cose”.

“Tanti protagonisti in questa gara? Si è vero, ma ad esempio Pierozzi magari poteva evitare quell’ammonizione e ha anche mancato un assist per Pohjanpalo per fargli fare gol – dice -. Ci sono state tante cose positive oggi, come in altre occasioni in cui i risultati non erano ottimi come quello di oggi. Ci sono anche cose però che si potevano fare meglio. Abbiamo giocatori che hanno messo qualità, Audero all’inizio ci ha permesso di guardare con più ottimismo al resto della partita”.

“Dare continuità dalla prossima al ‘Barbera’ contro il Brescia? Vorremmo questo, giochiamo in casa e iniziamo a trovare la porta. Dovremmo essere efficaci in fase difensiva, non è una squadra da sottovalutare il Brescia. Ogni partita è da giocare, oggi non c’era un risultato scontato anche negli altri campi, nelle partite non c’è la classifica”, ha concluso l’allenatore del Palermo.

“Abbiamo cambiato sistema di gioco (passando al 3-4-2-1, ndr) e con l’arrivo di Pohjanpalo possiamo crescere – questo, invece, quanto detto da Dionisi in sala stampa -. Possiamo crescere anche nell’interpretazione dei ruoli esterni, Lund spesso finisce le partite in crescendo. Sappiamo che non saremo mai perfetti, ma possiamo migliorare. Fare gol con il quinto è sicuramente una bella cosa. Oggi potevamo essere più efficaci, ma alla fine di tutto va bene perché all’inizio potevamo subire un gol”.