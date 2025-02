Cosenza-Palermo, Dionisi in bilico e in emergenza: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Partita da dentro o fuori per Alessio Dionisi. Il Palermo è ospite del Cosenza (calcio d’inizio alle ore 15.00), fanalino di coda del campionato di Serie B. L’allenatore dei rosanero si gioca l’ultima carta che può garantirgli la permanenza sulla panchina del club di viale del Fante. L’unico risultato ammesso è la vittoria in favore dei siciliani: un match delicato contro una squadra in difficoltà come quella calabrese, che metterà in palio punti importantissimi da una parte e dall’altra.

La squadra guidata da Massimiliano Alvini è reduce dalla sconfitta per 3-0 contro la Juve Stabia. L’ennesima debacle che si aggiunge alle altre sette nelle ultime tredici partite. Tra queste, solo una vittoria per il Cosenza (contro la Carrarese), poi anche quattro pareggi. Una situazione drammatica (quattro ko nelle ultime cinque gare) per i calabresi, ultimi in classifica con 21 punti ottenuti.

Il Palermo arriva al match dello stadio “San Vito-Gigi Marulla” dal pareggio casalingo contro il Mantova per 2-2. I precedenti cinque incontri prima di quello odierno dicono che i rosanero hanno vinto solo una volta, per poi portare a casa anche due pareggi e due sconfitte. Troppo poco, così come il resto della stagione finora, per le aspettative iniziali della società palermitana. Il match d’andata, giocato l’uno settembre scorso al “Barbera”, terminò in parità con il risultato di 1-1.

Cosenza-Palermo: le probabili formazioni

Difesa a tre per l’allenatore del Cosenza alla disperata ricerca di punti per la salvezza. Nel 3-4-1-2 di Alvini, Gargiulo e Charlys agiranno in mezzo al campo. Garritano, invece, sarà il trequartista alle spalle delle due punte, Artistico e Mazzocchi.

Alessio Dionisi conferma il suo sistema di gioco nonostante le defezioni in difesa (Diakité e Ceccaroni squalificati, Nikolaou infortunato). In mezzo a Magnani e Baniya giocherà Blin, con uno tra Segre e Gomes che andrà in mediana al fianco di Ranocchia. Di Francesco insidia Lund sul versante sinistro, mentre Verre dovrebbe giocare ancora con Brunori alle spalle di Pohjanpalo.

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Hristov, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Gargiulo, Charlys, D’Orazio; Garritano; Artistico, S. Mazzocchi.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Blin, Magnani; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Lund; Verre, Brunori; Pohjanpalo.