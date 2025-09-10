In un'attività di rivendita all'ingrosso della provincia

CATANIA – I carabinieri del NAS di Catania, nel corso di mirati servizi tesi a garantire la sicurezza del consumatore nell’ambito della produzione e vendita di prodotti di cosmesi, ha proceduto al controllo di un’attività di rivendita all’ingrosso della provincia.

Il titolare è stato segnalato alla Procura per diffusione sul mercato di prodotti contenenti sostanze vietate e pertanto pericolose per la salute pubblica.

Le confezioni tossiche

In particolare, durante l’ispezione eseguita unitamente a personale dell’ASP di Catania, i militari hanno riscontrato la presenza, destinata alla commercializzazione, di diverse confezioni di gel semipermanente contenente la sostanza denominata “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (tpo)”.

Si tratta di prodotti vietati dall’Unione Europea in quanto cancerogeni, mutageni e reprotossici (tossici per la riproduzione). Tale mancanza costituisce un pericolo per la salute pubblica sia dei consumatori che degli operatori di settore. A seguito dell’irregolarità riscontrata, i militari hanno proceduto al sequestro cautelare di 13.000 confezioni dei suddetti articoli, per un valore commerciale stimato di circa 60.000 euro.