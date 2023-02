Cospito ricoverato, in via precauzionale, in ospedale

Il detenuto porta avanti da molti giorni lo sciopero della fame ed è a rischio edema celebrale

Alfredo Cospito è stato ricoverato in via precauzionale all’ospedale San Paolo di Milano. “Su indicazione dei sanitari, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha disposto oggi il trasferimento, in via precauzionale, del detenuto Alfredo Cospito dal carcere milanese di Opera all’ospedale San Paolo” scrive in una nota il ministero della Giustizia sul detenuto al 41 bis del carcere di Opera da oltre tre mesi in sciopero della fame. “Dalle 18.39, Cospito si trova in una delle camere riservate ai detenuti in regime di 41bis. La salute di ogni detenuto costituisce priorità assoluta” spiegano dal ministero.

L’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, “protesta” per aver appreso “del trasferimento del proprio assistito dai giornalisti e non come – sottolinea il penalista – sarebbe normale in un Paese civile, dalla direzione dell’istituto”.

Secondo quanto riferito dal medico di parte all’avvocato Flavio Rossi Albertini sulla situazione dell’anarchico Alfredo Cospito “pesa 71 chili ed è a rischio di edema celebrale e aritmie potenzialmente fatali. È in una condizione di estrema gravità di denutrizione. Mi sembra determinato nell’andare avanti con la protesta” aggiunge il legale, facendo notare come basti poco “per far precipitare la situazione” relativa alle sue condizioni di salute.