Costituente per Caltavuturo, Porretta sarà il candidato sindaco

L'8 febbraio un'assemblea cittadina

CALTAVUTURO – A un anno dalla sua nascita, la Costituente per Caltavuturo apre una nuova stagione politica, costruita sul confronto, sull’ascolto, sulla partecipazione democratica. E’ stato un anno di lavoro intenso e costante, dedicato a temi importanti per la nostra comunità, che oggi trova un punto di riferimento chiaro e condiviso.

Il Coordinamento della Costituente per Caltavuturo ha individuato in Pietro Porretta la figura a cui affidare la guida del paese alle prossime consultazioni amministrative di primavera. Pietro Porretta rappresenta i valori del gruppo, è garanzia di competenza, equilibrio e spirito di servizio, simbolo di una politica che unisce e non divide. La sua candidatura nasce dalla professionalità, dalla competenza, dal profilo umano dedito alla cura degli altri, un riferimento per l’intera cittadinanza.

La proposta di candidatura a Sindaco di Pietro Porretta sarà sottoposta, come previsto dallo Statuto, all’approvazione dell’Assemblea, convocata per domenica 8 febbraio alle ore 17.30 presso i locali dell’Alter Ego a Caltavuturo.

L’incontro si svolgerà come Assemblea cittadina, un momento aperto e concreto di democrazia a cui tutti potranno partecipare, intervenire e contribuire alla costruzione di un progetto amministrativo condiviso. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le linee guida programmatiche che metteranno al centro le persone, il territorio, il futuro. Una nuova stagione politica è possibile, una stagione che guarda lontano, una stagione di speranza, fiducia e partecipazione.