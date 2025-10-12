La Covei Meta Catania Bricocity alle 17.30 ospita la Roma 1927

Botteghini aperti dalle 15.30

CATANIA – La Covei Meta Catania Bricocity, oggi pomeriggio alle ore 17:30, torna al PalaCatania. Per la sfida contro la Roma 1927. I rossoazzurri tornano davanti al proprio pubblico dopo un avvio di stagione impeccabile. Con tre vittorie su tre in campionato e la voglia di continuare la striscia positiva in quello che, ancora una volta, si conferma un vero e proprio fortino per gli etnei.

Buone notizie per mister Juanra, che potrà contare sul rientro di Bocão dopo la squalifica. Restano invece da valutare fino alla vigilia le condizioni del capitano Carmelo Musumeci, impegnato nel recupero dopo gli impegni con la Nazionale.

La Roma 1927, dal canto suo, ha conquistato la vittoria nella gara d’esordio, ma successivamente ha incontrato alcune difficoltà, collezionando solo sconfitte. Un avversario, però, da non sottovalutare, costruito per competere ai massimi livelli e con elementi di grande esperienza.

La vigilia è stata affidata alle parole di Giovanni Pulvirenti, che ha così presentato la sfida:

“Siamo partiti bene, ma sono convinto che non abbiamo ancora espresso il nostro massimo. Abbiamo affrontato queste prime gare con diverse assenze, e solo l’umiltà e la fame del gruppo ci hanno permesso di ottenere tre successi importanti. Domani il PalaCatania e i nostri tifosi dovranno spingerci oltre l’ostacolo Roma. I giallorossi sono una squadra costruita per vincere e con giocatori esperti: dovremo dare tutto e gestire al meglio le energie dopo la vittoria nell’infrasettimanale.”

Appuntamento dunque a domenica 12 ottobre, al PalaCatania. Fischio d’inizio alle ore 17:30. Botteghino aperto dalle ore 15:30 per tutti i tifosi e ricordiamo la possibilità di abbonarsi per vivere le emozioni della Serie A e la Champions League

https://www.liveticket.it/metacatania o rivenditori autorizzati

In alternativa puoi acquistare il biglietto per la singola partita al seguente link

https://www.liveticket.it/metacatania

L’obiettivo è chiaro — proseguire il cammino vincente e regalare un’altra grande prestazione al pubblico rossoazzurro.