Covid a scuola, tutti i dati sui contagi nelle classi

I numeri della settimana fra il 21 e il 26 marzo

Nella settimana tra il 21 e il 26 marzo gli studenti italiani in presenza sono stati il 96,5% pari a 4.786.890. Il dato arriva dal ministero dell’Istruzione. Nella settimana precedente la percentuale di presenza era stata la stessa (all’ultima rilevazione hanno partecipato però circa 200 mila studenti in meno).

I bambini della scuola dell’infanzia positivi o in quarantena sono stati il 2,6%; quelli della scuola elementare il 3,8%, quelli delle medie e superiori il 3,5%. I docenti che hanno insegnato in presenza sono stati il 95%; il 96,2% il personale Ata. Il 99,4% del personale docente e ATA è in regola con l’obbligo di vaccinazione e le unità di personale destinatarie di provvedimenti di sospensione dal servizio per inadempienza sono meno dell’1% della vasta platea complessiva