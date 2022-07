Covid, Costa annuncia novità su isolamento e gestione dei positivi

L'intervento del sottosegretario alla Salute

ROMA – “Io credo che l’obiettivo sia convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell’isolamento per chi è positivo e non ha sintomi. Dopo di ché, il passo successivo credo sia considerare l’ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, di eliminare la quarantena”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo ad Agorà su Rai 3 aggiungendo che “altrimenti, con tutti questi positivi, il rischio è trovarci involontariamente a bloccare di nuovo il Paese”.