Covid, curva dei contagi in discesa per la terza settimana consecutiva

Il tasso di nuovi positivi più elevato si è registrato nelle province di Siracusa e Messina.

PALERMO – Per la terza settimana consecutiva scendono i contagi da Covid. L’incidenza di nuovi casi è pari a 37.132 (-13.79%), con un valore cumulativo di 768.19/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (1211/100.000 abitanti), Messina (996/100.000 abitanti), Caltanissetta (810/100.000 abitanti) e Ragusa (807/100.000 abitanti). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni (1771/100.000 ab) e tra i 3 ed i 5 anni (1620/100.000).

Diminuisce il numero dei ricoveri

Si consolida per la sesta settimana consecutiva il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni. Lo rileva il Dasoe. Per quanto riguarda la campagna vaccinale nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,99% del target regionale. 64.020 bambini, pari al 19,87%, risultano con ciclo primario completato. Nel target over 12, i vaccinati con almeno una dose si attestano all’89,53%, mentre ha completato il ciclo primario l’87,36%. Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.495.103 pari al 73,96% degli aventi diritto. Ancora 878.376 cittadini, che possono effettuare la somministrazione booster, non l’hanno fatta. Dal primo marzo, inizierà anche in Sicilia la somministrazione della dose di richiamo booster nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi.