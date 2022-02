Covid, dal 12 al 19 febbraio quasi il 100% di classi in presenze

Più del 99% del personale docente e ATA è in regola con l'obbligo vaccinale

Il covid, fortunatamente, fa sempre meno paura. Dal 12 al 19 febbraio i casi, per quanto riguarda la popolazione scolastica, sono diminuiti e il 99,8% degli studenti ha seguito le lezioni in presenza, dunque la quasi totalità tra presenza vera e propria e didattica digitale integrata (Ddi pari al 9,5%).

Gli alunni in presenza nella settimana in esame sono stati pari al 95,9%, ovvero 5.311.636. I docenti in presenza sono stati il 96,4%; il personale Ata in presenza è stato pari al 97,3%. Il 99,4% del personale docente e ATA – fa presente il ministero dell’Istruzione – è in regola con l’obbligo di vaccinazione e le unità di personale destinatarie di provvedimenti di sospensione dal servizio per inadempienza sono meno dell’1% della vasta platea complessiva.