Covid, false vaccinazioni a Vicenza, Madame tra gli indagati

Coinvolta anche la tennista Camilla Giorgi

Ci sono la cantante Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, 20 anni, e la tennista marchigiana Camila Giorgi, tra le coinvolte nel caso di false vaccinazioni per ottenere comunque il Green pass, senza assumere il farmaco contro il Covid che sono all’attenzione della Procura di Vicenza. A riportarlo è il Giornale di Vicenza scrivendo dell’inchiesta, aperta con le ipotesi di reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato.

Entrambe le personalità pubbliche avrebbero ricorso dunque a un falso certificato causandosi l’accusa per falso ideologico.

L’indagine della Squadra mobile di Vicenza era scattata su segnalazione dell’Usl 8, dove i funzionari si erano insospettiti per il consistente numero di vaccini richiesti dallo studio vicentino della dottoressa Grillone Tecioiu. Ma le false vaccinazioni, secondo gli investigatori della Mobile, sarebbero state fatte anche nello studio del collega, il dottor Goepel, che opera in provincia. Il suo arresto, è bene specificarlo, era stato poi annullato dal Riesame perché, secondo i giudici, non esisteva il pericolo di reiterazione del reato. Scarcerata e reintegrata anche Grillone Tecioiu, la figura principale attorno alla quale ruota l’inchiesta.