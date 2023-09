Covid, Fiaso: “Subito campagna vaccinale e protocolli aggiornati”

Preoccupa l'arrivo dell'autunno e l'intensificazione della circolazione dei virus respiratori

“L’occupazione di posti letto per pazienti con infezione da Sars-CoV-2 nelle medicine è ancora marginale, ma con l’arrivo dell’autunno si comincia ad osservare un’intensificazione della circolazione dei virus respiratori. E, accanto ai primi isolamenti di virus influenzali, osserviamo un aumento della incidenza di casi Covid, destinati ad intensificarsi con l’apertura delle scuole e l’intensificazione di incontro in luoghi chiusi”. A dichiararlo è Giovanni Migliore, presidente della federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere.

“Se ci fermiamo a leggere gli ultimi dati Iss, vediamo una maggiore incidenza del Covid nei soggetti ultranovantenni. Al momento risulta difficile monitorare il fenomeno sulla base dei dati di incidenza, considerando la minore tendenza dei soggetti giovani e in buona salute a sottoporsi a test o l’utilizzo incontrollato di test autosomministrati. Gli over 65 – ha spiegato Migliore – hanno una maggiore probabilità di sottoporsi al test in caso di sintomi, proprio per accedere subito alle giuste cure”.

“Occorre, quindi, continuare a monitorare la situazione, considerando che un aumento delle infezioni potrebbe impattare sugli ospedali anche in termini di rischio di circolazione intra ospedaliera”. Per questo, conclude Migliore “sarà necessario, anche a livello di direzioni sanitarie, disporre di protocolli aggiornati e avviare con l’arrivo dei nuovi vaccini subito la campagna vaccinale per proteggere i più fragili dai rischi più gravi della malattia da Covid-19”.