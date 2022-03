Covid, “situazione acuta” nell’ultimo giorno dell’emergenza

Il bollettino settimanale del Dasoe: "Ma tasso d'incidenza e ospedalizzazioni in calo"

CATANIA – Oggi è l’ultimo giorno di un’emergenza che va avanti da due anni. Il governo ha infatti deciso di non rinnovare lo stato decretato nel gennaio del 2020 per fare fronte alla pandemia da Coronavirus. Ma se le diverse misure di protezione, individuali e collettive, sono in fase di graduale abbandono, il virus circola ancora tra la popolazione causando casi di ospedalizzazione e di ricovero in terapia intensiva.

Il bollettino

Nell’ultimo giorno dell’emergenza, la circolazione del virus in Sicilia è leggermente in calo. A dare il quadro del suo andamento sono i dati del Dasoe, che ogni settimana registrano il numero totale di casi e li confrontano, componendo una serie storica su quanto il virus sia diffuso tra la popolazione.

La pandemia, si legge nel rapporto emesso ieri, è in una situazione “acuta, ma con un tasso d’incidenza e di ospedalizzazioni in riduzione”, e “pur mostrando segnali d’arresto, rimane in una fase delicata con un significativo impatto sui servizi territoriali e assistenziali, ma con un netto trend di calo di nuove ospedalizzazioni e proporzioni di casi ospedalizzati molto più contenuti rispetto ai periodi precedenti”.

La pandemia nel catanese

Secondo l’ultima rilevazione, nella settimana tra il 21 e il 27 marzo il numero totale di casi in Sicilia è diminuito, passando da una media di 1020,25 casi ogni 100 mila abitanti registrati la settimana precedente a quella di 911,76 casi ogni 100 mila abitanti. Un miglioramento che si vede anche in provincia di Catania, dove la tendenza era già in calo la settimana scorsa: da 521,37 casi ogni 100 mila abitanti registrati tra il 14 e il 20 marzo, infatti, si è scesi ai 495,58 di questa settimana, con un calo percentuale del 4,95 per cento.

In flessione anche le ospedalizzazioni, che questa settimana si sono assestate su un totale di 564, 13 in meno rispetto a quelle segnalate la settimana scorsa. Nella provincia di Catania, i nuovi ricoveri sono stati in totale 123, con un numero totale di ospedalizzati pari a 190 persone. Di queste, 17 sono in terapia intensiva, ovvero lo 0,08 per cento sul totale degli attuali positivi. Circa tre quarti dei pazienti in ospedale, si legge nel rapporto del Dasoe, risultano non vaccinati.