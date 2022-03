Covid, focolaio all’Asp di Palermo e all’assessorato regionale

Nelle due sedi sono intervenute le Usca per eseguire i tamponi e accertare il livello di diffusione del contagio

PALERMO – Focolai di Covid all’assessorato regionale alla salute in piazza Ottavio Ziino a Palermo e all’Asp Palermo in via Giacomo Cusmano.

Nelle due sedi sono intervenute le Usca per eseguire i tamponi e accertare il livello di diffusione del contagio. All’Asp di Palermo sarebbero risultati positivi il vertice dell’azienda e i collaboratori più stretti.

La diffusione del virus è sempre molto alta nel capoluogo siciliana. Solo ieri nel capoluogo e in provincia si sono registrati 2 mila nuovi positivi. Anche altri focolai in questi giorni si sono registrati in diversi reparti ospedalieri dei nosocomi palermitani.