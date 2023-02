Covid: i casi continuano a scendere, crescono varianti Cerberus e Kraken

In calo l'incidenza settimanale a livello nazionale: 58 ogni 100.000 abitanti

Continuano a scendere, secondo quanto rivela il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, tutti gli indicatori della presenza del Covid in Italia. In calo l’incidenza settimanale a livello nazionale: 58 ogni 100.000 abitanti rispetto a 65 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. Nel periodo 11 -24 gennaio 2023, l’Rt è stato pari a 0,68, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era 0,73) e sotto la soglia epidemica. L’occupazione in terapia intensiva è in calo al 1,8% rispetto al 2,1% e le aree mediche scendono al 5,8% rispetto al 6,4%.

Intanto, continua l’incremento, sebbene moderato, nella proporzione di sequenziamenti di contagi legati ai sotto-lignaggi CH.1.1 chiamato Cerberus (2,2% rispetto al 0,6% del precedente bollettino) e XBB.1.5 noto come Kraken (1,1% rispetto allo 0,05%). Secondo l’ultimo bollettino varianti dell’Iss nelle ultime 6 settimane (19 dicembre 2022 – 29 gennaio 2023) Omicron rappresenta la quasi totalità (99,97%) dei sequenziamenti. Il restante 0,03% è da attribuire ad un ricombinante Delta/Omicron. BA.5 e’ predominante (87,0%), con 138 differenti sotto-lignaggi. Tra questi, BQ.1.1 ha raggiunto il 38,9% (era 30,8% del precedente rapporto).