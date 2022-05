Covid, i sintomi Omicron: tra lesioni alle dita e perdita di capelli

Alcuni pazienti presentano problemi alla pelle

Il Covid continua a trasformarsi, così come cambiano le varianti e i loro sintomi. Dagli studi e dall’analisi dei casi emerge che con Omicron e le sue sotto-varianti ci sono meno infezioni che provocano febbre e manifestazioni gravi e diminuiscono i contagiati che perdono olfatto e gusto.

I nuovi sintomi hanno preso il posto dei vecchi. Per esempio, si registrano sempre più pazienti con problemi alla pelle, come orticaria o macchie sulle unghie, come mette in luce uno studio sul Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology. Molti devono fare i conti con le lesioni alle dita dei piedi fino alla perdita dei capelli. Tra i nuovi sintomi ci sono anche il calo o la perdita dell’udito e i fischi alle orecchie.