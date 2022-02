Covid, il vaccino Novavax valido solo per il ciclo delle prime due dosi

Lo spiega una circolare del ministero della Salute

ROMA – Il vaccino anti Covid Nuvaxovid (Novavax) è valido solo per il ciclo primario di due dosi. Lo spiega una circolare del ministero della Salute, aggiungendo che il siero si somministra per via intramuscolare con una distanza tra le due dosi di 21 giorni.

Ieri il ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza che prevede, a partire dal primo marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extra europei le stesse regole già vigenti per i Paesi europei: sarà sufficiente una delle condizioni del Green pass, cioé certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo.