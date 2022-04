Il report

PALERMO – Altri 1.993 nuovi contagiati dal Covid-19 in Sicilia. I nuovi casi sono stati scoperti su una platea di 16.604 tamponi processati. Il tasso di positività è al 12%. Secondo il report quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità ci sono stati anche cinque decessi e 2.801 guarigioni.

Il quadro negli ospedali

Il numero complessivo degli attuali positivi nell’isola è di 186.948, 114 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali della Sicilia si contano 1.074 pazienti contagiati dal virus, di cui 61 in terapia intensiva. Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 760 casi, Catania 292, Messina 487, Siracusa 137, Trapani 322, Ragusa 159, Caltanissetta 112, Agrigento 253, Enna 170.

I dati nazionali

I numeri nazionali dicono invece che sono stati 30.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (eri erano stati 53.588). Le vittime sono invece 125, in aumento rispetto alle 118 di ieri. Sono 1.274.305 le persone attualmente positive al Covid in tutta Italia, 9.711 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.877.144 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.909. I dimessi e i guariti sono 13.442.930, con un incremento di 40.915 rispetto a ieri.