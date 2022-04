Covid, parte oggi una nuova indagine flash sulle varianti

Lo stabilisce una circolare del Ministero della Salute

Al via una nuova indagine flash per comprendere la circolazione delle varanti Covid in Italia. Una circolare, firmata dal direttore generale della prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza, stabilisce che i campioni raccolti oggi 4 aprile, corrispondenti a prime infezioni, saranno analizzate tramite sequenziamento genomico.

Proseguono così, spiega la circolare, le indagini rapide (quick surveys) al fine di stimare la prevalenza delle varianti VOC e di altre varianti di SARS-CoV-2 in Italia.