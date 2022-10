Covid, la curva dei contagi si alza ancora in Sicilia

I dati del dipartimento Asoe della Regione

PALERMO – Il Covid rialza la testa in Italia e la Sicilia non fa eccezione. Lo dicono i dati provenienti dal dipartimento Asoe della Regione Siciliana: nella settimana dal 3 al 9 ottobre la curva epidemica in Sicilia ha continuato ad aumentare, “in linea – si legge nel report settimanale degli uffici regionali – con la tendenza nel territorio nazionale”.

I dati

L’incidenza di nuovi casi positivi è pari a 8857 (+10,04 per cento), con un valore cumulativo di 184/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (256/100.000 abitanti), Siracusa (236/100.000) e Catania (214/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 ed i 69 anni (264/100.000), tra i 70 e i 79 anni (256/100.000) e tra gli 80 e gli 89 anni (189/100.000). Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento.

La campagna vaccinale

I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dal 5 all’11 ottobre. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 25,58% del target regionale. Hanno completato il ciclo primario 67.796 bambini, pari al 22%. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose sono il 90,79% del target. Il ciclo primario è stato completato dall’89,46%. Hanno effettuato la terza dose 2.765.179 persone, pari al 72,32% degli aventi diritto. Dal 13 luglio avviata la vaccinazione per la quarta dose agli over 60 ed agli over 12 anni con elevata fragilità.

Dal 23 settembre è consentito l’utilizzo dei vaccini m-Rna per la variante Original/Omicron BA.4-5 per la quarta dose, su richiesta dell’interessato, a tutti gli over 12 anni, dei vaccini m-RNA, aggiornati alle varianti BA.1 e BA.4-5, che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni. Dall’1 marzo effettuate in Sicilia 126.034 somministrazioni di quarta dose di cui 119.930 a soggetti over 60.