Covid, numeri in calo: in Sicilia l’incidenza più bassa d’Italia

Ma la diminuzione è in parte attribuibile ai giorni festivi

ROMA – Dall’indice di trasmissibilità e l’incidenza ai contagi e i ricoveri: i dati Covid sono in miglioramento in tutta Italia, anche se l’Istituto superiore della sanità chiarisce che “la diminuzione è in parte attribuibile alla ridotta frequenza delle diagnosi durante i giorni festivi”.

Rt stabile, calano i ricoveri e i contagi

Dal monitoraggio viene evidenziato che l‘indice di trasmissibilità per il Covid, l’Rt, basato sui casi con ricovero ospedaliero al 26 dicembre, si conferma sotto la soglia epidemica e sostanzialmente stabile con 0,75. Mentre sono in leggera diminuzione anche i ricoveri sia nei reparti che i terapia intensiva. Il numero di nuovi contagi segnalati, invece, è 38.736 contro i 40.988 della settimana precedente e i 60.556 della settimana ancora prima.

L’incidenza più bassa in Sicilia

L’incidenza settimanale dei casi diagnosticati e segnalati risulta in diminuzione: quella più elevata è stata riportata nel Lazio (128 casi per 100.000 abitanti) mentre la più bassa è in Sicilia (6 casi per 100.000 abitanti). La media nazionale dell’incidenza passa così a 66 casi per 100.000 abitanti rispetto ai 70 della settimana precedente.

Le varianti

Per quanto riguarda le varianti, infine, alla data della più recente indagine rapida condotta dall’11 al 17 dicembre 2023, JN.1 (discendente di BA.2.86) è predominante, con una prevalenza nazionale stimata pari a 38,1%. Si conferma, inoltre, se pur con valori di prevalenza in diminuzione, la co-circolazione di ceppi virali ricombinanti riconducibili a XBB, ed in particolare alla variante d’interesse EG.5 (prevalenza nazionale stimata pari a 30,6%).