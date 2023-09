Covid, nuova circolare sui tamponi negli ospedali

Test previsto solo per i sintomatici

ROMA – Tamponi Covid solo per i sintomatici che arrivano in ospedale. La nuova circolare del ministero della Salute indica che non è più obbligatorio il test per gli asintomatici che arrivano al pronto soccorso.

I dettagli della nuova circolare

La circolare, firmata dal direttore della prevenzione Francesco Vaia “esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico”, prevede il tampone nei trasferimenti da una struttura all’altra e nelle Rsa. In caso di sintomi si indica di evitare l’ingresso nelle strutture sanitarie.

Il test – continua la circolare del Ministero della Salute – è indicato anche per i pazienti che “dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato Covid-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni”. Inoltre, oltre all’indicazione per i visitatori e accompagnatori che presentano sintomi, di “evitare di accedere alle strutture sanitarie”.

La circolare indica anche la necessità per gli operatori sanitari con sintomi compatibili con il Covid “di evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture”.