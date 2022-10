Covid, ok dell’Ema ai vaccini per i bambini da sei mesi in su

L'annuncio dell'Agenzia europea del farmaco in un tweet

ROMA – L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato di autorizzare l’uso dei vaccini mRna contro il Covid nelle fasce di età più giovani: dai 6 mesi di età ai 4 anni per Comirnaty, il vaccino Biontech-Pfizer, e dai 6 mesi a 5 anni per Spikevax, il vaccino di Moderna. L’annuncio in un tweet.