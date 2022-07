Covid: oltre 8 mila nuovi casi in Sicilia, 15 decessi

Sale il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

PALERMO . Sono 8.178 i nuovi positivi in Sicilia, su un totale di 35.437 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid, emesso dal Ministero della Salute. Le vittime sono 15, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 11.359. I ricoverati sono 1.000, 33 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 51, 3 in più rispetto a ieri.

La Regione siciliana comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 1514 sono relativi a giorni precedenti al 13/07/22 (di cui n. 1252 del 12/07/22, n. 168 del 11/07/22, n. 7 del 10/07/22, n. 15 del 09/07/22, n. 13 del 08/07/22). Inoltre i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: n. 5 al 13/07/2022 – n. 7 al 12/07/2022 – n. 2 al 11/07/2022 – n. 1 al 05/07/2022.