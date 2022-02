Covid, ordinanza Musumeci: Comuni zona arancione FAQ

Le regole, cosa si può fare e i dati aggiornati dei contagi

PALERMO – Covid, in Sicilia i Comuni di Agira, Leonforte e Valguarnera, in provincia di Enna, saranno in “zona arancione” da domenica 20 febbraio a giovedì 3 marzo. Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti.

L’ultimo bollettino

Sono 5.594 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 35.259 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.286.

Il tasso di positività scende di pochissimo al 15,8% ieri era al 15,9%. L’isola è al secondo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 250.096 con un decremento di 1.179 casi. LEGGI TUTTI I DATI