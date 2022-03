Covid, più di 90 mila nuovi positivi – il bollettino

Così tanti casi non si registravano da febbraio

Sono 96.365 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 32.573. Le vittime sono invece 197 (ieri erano state 119).

Sono 641.896 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.969, ovvero 241 in più rispetto a ieri.

Tornano verso quota centomila i contagi per il Covid nell’arco di 24 ore: il bollettino di oggi registra 96.365 nuovi positivi. L’ultimo dato più alto si era verificato lo scorso 8 febbraio, quando si erano contati 101.864 contagi in un giorno.