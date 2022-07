Il caso in Thailandia. Ecco cosa è successo

1' DI LETTURA

Covid, primo caso di trasmissione del virus da gatto a uomo. Per la prima volta è stata certificata la trasmissione del coronavirus da un gatto a un essere umano. A documentarlo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Emerging Infectious Diseases e realizzato dai ricercatori della Prince of Songkla University.

Un gatto, di una famiglia del Sud della Thailandia positiva al Covid, avrebbe contagiato la veterinaria starnutendole in faccia. Era già risaputo che i gatti potessero essere contagiati dagli umani senza far registrare gravi sintomi, ma finora non si era mai verificato il contrario, cioè la trasmissione in senso opposto, dal felino all’uomo.

Secondo gli esperti, non può esserci alcun allarme al momento perché resta sempre più probabile la casistica che vede il virus che passa dall’uomo all’animale. Anzi, il fatto che ci siano voluti anni per documentare la trasmissione da gatto a uomo potrebbe significare che questo sia un evento ancora poco comune.