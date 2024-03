Covid, Schifani: “Un pensiero alle vittime e a chi era in prima linea”

"Quei giorni di sofferenza..."

PALERMO – “Nella giornata nazionale delle vittime del Covid, un pensiero commosso va a coloro che hanno perso la vita a causa della pandemia e a chi, ancora oggi, soffre per la scomparsa di un proprio caro”. Lo dice il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani.

Il ricordo di “quei giorni di sofferenza”

“Con uguale intensità, è necessario rinnovare la nostra gratitudine a quell’Italia dell’abnegazione e della solidarietà che ha dedicato se stessa, spesso fino all’estremo sacrificio, per contrastare un nemico allora sconosciuto – aggiunge -. Innanzitutto il personale sanitario, dai medici agli infermieri, in prima linea per fronteggiare un dramma che aveva messo in serio pericolo la tenuta del nostro sistema. E poi quanti, in quei mesi, sono stati impegnati sui territori per portare aiuto e conforto, dal mondo del volontariato alla Protezione civile. Infine le forze dell’ordine, che hanno svolto con la professionalità che le contraddistingue dei compiti del tutto inediti. In quei giorni di profonda sofferenza, abbiamo toccato con mano l’importanza della scienza e della prevenzione, e abbiamo conosciuto un nuovo senso di comunità. Valori che non dobbiamo mai abbandonare e che dovranno guidare tutte le nostre scelte, presenti e future”.