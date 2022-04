Covid, in Sicilia altri 3.435 positivi: più casi a Messina

Tutti i dati aggiornati sulla pandemia nell'Isola

Sono 3435 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 4.952), a fronte di 30183 tamponi effettuati, su un totale di 11.905.906 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17 decessi (ieri 12) che portano il totale delle vittime, sull’isola, a 10.137. LEGGI ANCHE: Covid in Italia, contagi ancora in crescita

Le terapie intensive

E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 187.062 (+827), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 977, di cui 65 in Terapia intensiva, numero stabile rispetto alla giornata precedente. La Regione Siciliana rende noto che 1.422 casi comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti al 2 aprile, di cui 792 dell’1 aprile. I decessi comunicati oggi sono invece avvenuti: 5 il 2 aprile, 8 l’1 aprile, uno il 20 febbraio, uno il 28 gennaio, uno il 16 gennaio e uno il 14 gennaio.

I dati per ogni provincia

In isolamento domiciliare ci sono 186.020 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 793.966 (+4013). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 1045, Catania 618, Messina 1510, Siracusa 294 , Ragusa 269, Trapani 512, Agrigento 331, Caltanissetta 206 e Enna 72.