Covid in Sicilia, meno di duemila positivi e diciotto morti

Il bollettino sui contagi di oggi: scende anche il tasso di positività

1' DI LETTURA

PALERMO – Nelle ultime 24 ore la Sicilia ha registrato 1.794 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 11.588 tamponi processati. I nuovi casi sono in calo rispetto al numero di ieri, quando i nuovi positivi erano stati 2082. I tasso di positività è al 15,5 per cento, in calo rispetto al 16 di ieri.

I casi totali e gli ospedali

La Sicilia è al sesto posto per contagi totali in Italia. Gli attuali positivi sono 99.780 con un decremento di 2.607 casi. I guariti sono 4.383 e 18 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.964.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 616, 20 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 32, due in più rispetto a ieri.

Il contagio nelle province

A livello provinciale si registrano a Palermo 337 casi, Catania 360, Messina 295, Siracusa 181, Trapani 183, Ragusa 120, Caltanissetta 105, Agrigento 176, Enna 37.